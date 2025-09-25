La saison des dattes dans le gouvernorat de Tozeur s’annonce prometteuse, avec une production estimée à plus de 60 mille tonnes et une qualité supérieure à celle de l’an dernier, selon les premières prévisions.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap), Naceur Mokaddem, a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que les opérations de vente de la récolte sur pied ont franchi une étape importante dans le gouvernorat de Tozeur, avec près de 70% des palmeraies anciennes et modernes déjà vendues, à des prix jugés encourageants.

La production se distingue par une bonne qualité, d’autant plus qu’aucune attaque majeure d’acarien de la poussière n’a été signalée, a-t-il signalé.

Le taux de maturation a également atteint des niveaux avancés, certaines exploitations enregistrant des taux de maturité appréciables.

Certains agriculteurs ont déjà entamé la récolte par leurs propres moyens et mis leur production sur le marché de gros des dattes, alors que la récolte officielle débutera début octobre et se poursuivra jusqu’au début novembre, assurée par les exportateurs et collecteurs, selon la même source.

En outre, environ 60% des régimes de dattes ont été protégés cette saison par des filets moustiquaires, soit près de 8 500 unités, un chiffre jugé faible, mais complété par les stocks restants de la saison précédente.