Le Clasico espagnol opposant le Real Madrid au FC Barcelone se jouera le dimanche 26 octobre 2025 à 16h15 (heure algérienne), au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 10ᵉ journée du championnat d’Espagne de football. Ce rendez-vous annuel, toujours très attendu, pourrait peser lourd dans la course au titre.

Le Real Madrid en tête

Mardi soir, le Real Madrid a confirmé sa forme du moment en s’imposant 4-1 face à Levante en Liga. Avec 18 points sur 18 possibles en six journées, les Merengues affichent un parcours sans faute et occupent solidement la première place du classement.

Le FC Barcelone en embuscade

De son côté, le FC Barcelone, actuellement deuxième avec 13 points, disputera mercredi un match en retard contre Oviedo. Une victoire permettrait aux joueurs de Hansi Flick de réduire l’écart avec leur grand rival madrilène. Le choc d’octobre s’annonce donc crucial pour la dynamique des deux équipes.

Souvenirs de la saison passée

Lors de la saison 2024-2025, le Barça avait pris l’avantage dans les confrontations directes face au Real Madrid. Les Catalans avaient dominé les deux Clasicos de championnat, s’imposant 4-0 à domicile puis 4-3 à l’extérieur. Ce précédent ajoute une dimension supplémentaire à l’attente entourant la rencontre du 26 octobre.