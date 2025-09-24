La Caisse des DÃ©pÃ´ts et Consignations (CDC), en partenariat avec Smart Capital, a donnÃ© le coup dâ€™envoi officiel de lâ€™initiative GreenTECH Tunisie, lors dâ€™une cÃ©rÃ©monie tenue le 23 septembre 2025 Ã THE DOT. PlacÃ© sous le thÃ¨me Â« AccÃ©lÃ©rer lâ€™innovation pour un avenir durableÂ», lâ€™Ã©vÃ¨nement a rÃ©uni des reprÃ©sentants institutionnels, des acteurs de lâ€™Ã©cosystÃ¨me entrepreneurial, des startups, des chercheurs et des mÃ©dias.

Lâ€™initiative GreenTECH s’inscrit dans la dynamique du projet Greenovâ€™i, financÃ©e par lâ€™Union europÃ©enne Ã travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme Â« Tunisie Verte & Durable Â» pour lâ€™appui Ã lâ€™action environnementale en Tunisie et mis en Å“uvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le MinistÃ¨re de lâ€™Environnement et le MinistÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie et de la Planification.

Le programme ambitionne de financer 32 startups en phase dâ€™idÃ©ation, dâ€™accompagner 10 startups et PME en phase de mise sur le marchÃ©, et de contribuer Ã la crÃ©ation dâ€™environ 300 emplois directs dans les secteurs clÃ©s de la transition Ã©cologique (Ã©nergies renouvelables, mobilitÃ© durable, Ã©coconstruction, gestion des dÃ©chets, agriculture durable, technologies de lâ€™eau, etc.).

Lâ€™ouverture a Ã©tÃ© marquÃ©e par une sÃ©rie dâ€™interventions institutionnelles, rappelant lâ€™importance stratÃ©gique du projet et le rÃ´le de chaque partie prenante :

Mme Nejia Gharbi , Directrice GÃ©nÃ©rale de la CDC, a souhaitÃ© la bienvenue aux invitÃ©s et soulignÃ© lâ€™engagement de la CDC Ã accompagner la transition Ã©cologique et lâ€™innovation en Tunisie.

Mme Roxana Toran , attachÃ©e de coopÃ©ration Ã la DÃ©lÃ©gation de lâ€™Union EuropÃ©enne, a mis en avant le soutien de lâ€™UE Ã travers le programme Â« Tunisie Verte & Durable Â».

Mme. Ariane Philis , Directrice Adjointe chez Expertise France, a insistÃ© sur le rÃ´le dâ€™Expertise France dans la mise en Å"uvre technique et opÃ©rationnelle du projet.

Mme Kmaira Ben Jannet , Directrice GÃ©nÃ©rale du CITET, a rappelÃ© lâ€™importance de lâ€™accompagnement technique et scientifique dans le dÃ©veloppement des solutions vertes.

M. Tarak Triki, Directeur GÃ©nÃ©ral de Smart Capital, a expliquÃ© la vision de lâ€™initiative pour stimuler lâ€™Ã©cosystÃ¨me des startups Ã travers des mÃ©canismes financiers adaptÃ©s.

Dans son intervention, Mme Gharbi a prÃ©cisÃ© que ce lancement reprÃ©sente une Ã©tape dÃ©cisive dans la stratÃ©gie du CDC en matiÃ¨re dâ€™innovation. De nouveaux mÃ©canismes ont Ã©tÃ© conÃ§us pour accompagner les entreprises actives dans les domaines de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et des technologies Ã©cologiques. Lâ€™objectif est de soutenir les projets de lâ€™idÃ©ation Ã la mise sur le marchÃ©, en garantissant un financement gÃ©nÃ©rant des impacts positifs sur les plans Ã©conomique et environnemental. Elle a Ã©galement mis en avant la prioritÃ© accordÃ©e Ã lâ€™entrepreneuriat fÃ©minin et au soutien des initiatives rÃ©gionales, afin de favoriser un dÃ©veloppement plus inclusif et durable.

De son cÃ´tÃ©, M. Triki a expliquÃ© que lâ€™implication de Smart Capital sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie de diversification des investissements, en particulier dans les secteurs Ã fort impact social et environnemental. Il a soulignÃ© que la demande pour les solutions technologiques vertes connaÃ®t une forte croissance Ã lâ€™Ã©chelle nationale et internationale, et que GreenTECH Tunisie vise Ã doter les startups des moyens nÃ©cessaires pour dÃ©velopper des solutions concrÃ¨tes, compÃ©titives et adaptÃ©es aux besoins du marchÃ©.

La deuxiÃ¨me sÃ©quence de lâ€™Ã©vÃ¨nement a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã la prÃ©sentation des deux instruments financiers phares de lâ€™initiative :

VAIR (Venture Acceleration for Impact and Resilience) , destinÃ© Ã financer les startups en phase dâ€™idÃ©ation pour dÃ©velopper leurs preuves de concept.

MAIR (Market Access for Impact and Resilience), conÃ§u pour appuyer les startups et PME en phase de mise sur le marchÃ©.

Ces instruments ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s par Mme Chaima Soudani (CDC) et Mme Ghalia Bouarada (Smart Capital), qui ont dÃ©taillÃ© les mÃ©canismes de financement, les critÃ¨res dâ€™Ã©ligibilitÃ©* et les opportunitÃ©s offertes aux entrepreneurs

Une session interactive de questions-rÃ©ponses a permis aux participants de clarifier davantage les mÃ©canismes qui seront mis en place et les modalitÃ©s pratiques de leur mise en Å“uvre.

Avec ces nouveaux instruments de financement, la Tunisie affirme sa volontÃ© de se positionner comme un acteur rÃ©gional de rÃ©fÃ©rence dans la transition Ã©cologique et lâ€™innovation durable.

*Pour plus dâ€™information : https://www.cdc.tn/fr/programmes-initiatives/greentech