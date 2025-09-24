Lors de sa deuxième session de 2025, tenue mardi au siège du Commissariat régional au développement agricole, la commission régionale d’octroi des avantages financiers dans le secteur agricole au gouvernorat de Zaghouan a approuvé 53 opérations d’investissement agricole, sur un total de 61 dossiers déposés.

L’enveloppe des subventions accordées aux bénéficiaires s’élève à 674 mille dinars, a indiqué à l’Agence TAP, Khaled Mastoura, chef de service au CRDA de Zaghouan.

Il a précisé que les opérations d’investissement approuvées sont liées notamment à l’acquisition de matériels et équipements agricoles, à l’extension des superficies cultivables et aux préparatifs pour la nouvelle saison agricole, ajoutant que le montant total de ces investissements est estimé à 1,2 million de dinars.

Il a rappelé que la commission examinera de nouveaux dossiers en décembre prochain lors de sa troisième et dernière session de 2025.