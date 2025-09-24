Plus de 1690 opérations d’investissement agricole, d’une valeur de 263,8 millions de dinars (MD) ont été approuvées par les comités d’octroi des avantages, durant les huit premiers mois de l’année 2025, ce qui permettra la création de 1660 emplois permanents, c’est ce qui ressort du Bulletin Statistique, publié, mercredi, par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Uniquement 25% de ces approbations concernent des projets déclarés en 2025, alors que 47% portent sur des projets déclarés en 2024, et 28% sur des projets déclarés en 2023.

L’APIA a fait savoir, en outre, que 1018 opérations d’investissement ont été consacrées pour la création de nouveaux projets d’une valeur globale de 137 MD (soit 60% en termes de nombre et 52% en termes de valeur), alors que 673 opérations dédiés à des projets d’extension et de renouvellement d’une valeur de 127 MD, et ce, à fin août 2025.

Et d’ajouter que le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 123,7 MD, suivi par les activités des services liés à l’agriculture (66,4 MD), de l’aquaculture (58,9 MD), de la pêche (12,9 MD), et de la filière de la première transformation des produits agricoles et de la pêche (1,9 MD).

Il importe de souligner que 303 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des jeunes promoteurs (pour une valeur de 32,1 MD), 118 en faveur des femmes promotrices (mobilisant une enveloppe globale de 12,3 MD), et 24 opérations pour financer des sociétés communautaires (pour un montant de 6 MD).

L’ensemble de ces opérations d’investissement approuvées ont bénéficié de subventions d’une valeur de 62,7 MD.

Pour ce qui est du ratio de crédit, il s’est élevé à 33% de la valeur des investissements, contre 24% au cours de la même période de l’année 2024. Les crédits ont contribué au financement de 808 projets, soit 48% du nombre total de projets.

A noter que 3674 opérations d’investissement ont été déclarées, dont 73% ont fait l’objet de déclarations à distance, durant les huit premiers mois de l’année 2025, pour un montant global de 725,9 MD.