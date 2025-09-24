Le projet de réaménagement et d’extension du port de pêche maritime de Teboulba (gouvernorat de Monastir) sera bientôt terminé après l’achèvement des travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable ainsi que les opérations du curage du bassin.

Une visite du comité chargé de l’inspection des travaux est prévue prochainement au port pour effectuer les contrôles nécessaires et valider la conformité des travaux au cahier des charges.

Une fois le chantier terminé, ce projet, dont le coût a atteint environ 60 millions de dinars, contribuera à placer le port de Teboulba parmi les plus importants ports de pêche à l’échelle nationale.