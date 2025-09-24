Claudia Cardinale est morte le 23 septembre à Nemours, près de Paris. Elle avait 87 ans. Née en 1938 à La Goulette, en Tunisie, dans une famille sicilienne, elle a été révélée à 17 ans après un concours de beauté. Propulsée malgré elle dans le cinéma italien, elle a tourné plus de 150 films. Elle est devenue une figure majeure du cinéma italien et européen des années 1960. Elle a joué aux côtés d’Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Marcello Mastroianni.

Une carrière façonnée par le mystère

Surnommée “La Cardinale”, elle a construit son image sur une voix rauque, une beauté magnétique et une présence flamboyante. Elle refusait les scènes de nudité. « Quand on dévoile tout, il n’y a plus rien à découvrir. Le mystère, c’est plus fascinant », disait-elle. Cette exigence a renforcé son aura et son statut d’icône insaisissable.

Une femme libre et engagée

Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO depuis 2000, Claudia Cardinale a défendu les droits des femmes et dénoncé la violence dont elles étaient victimes. En 2023, elle a créé la Fondazione Claudia Cardinale pour promouvoir l’art et la conscience écologique. Son engagement a marqué ses dernières années.

Une empreinte durable

« Ce métier m’a offert une foule de vies », confiait-elle. Son parcours reste associé à l’indépendance, à la passion et à la liberté. Claudia Cardinale demeure une actrice lumineuse, une femme d’exception et une figure éternelle de l’âge d’or du cinéma.