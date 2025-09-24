L’ailier anglais d’Arsenal, Noni Madueke devrait manquer “quelques semaines” de compétition, en raison d’une blessure à un genou, a annoncé mardi, l’entraîneur des Gunners d’Arsenal, Mikel Arteta.

L’attaquant de 23 ans s’était blessé dimanche, en première période du choc de Premier League contre Manchester City (1-1), et a été contraint de céder sa place à la mi-temps.

“Il semblerait qu’il va être absent durant quelques semaines. Il a ressenti quelque chose en début de match. Il a essayé de continuer, mais à a mi-temps, il avait trop mal”, a déclaré Mikel Arteta mardi, à la veille d’un match de coupe de la Ligue contre Port Vale (3e division).

“Nous devons lui faire passer un nouveau scanner pour voir l’étendue réelle de la blessure, mais ça ne semble pas trop grave”, a ajouté l’entraîneur en conférence de presse.

Selon certains médias britanniques, citant des sources internes au club, ont évoqué une indisponibilité de six à huit semaines pour ce joueur.

Une période qui inclue un déplacement à Newcastle en Premier League et trois matchs de Ligue des champions pour Arsenal, notamment, contre l’Olympiakos et l’Atlético Madrid.

Son retour pourrait coïncider avec la réception du Bayern Munich, le 26 novembre, une affiche européenne encadrée par deux derbys de Londres contre Tottenham (23 novembre) et Chelsea (30 novembre).

Les Gunners sont déjà privés de deux autres attaquants, Gabriel Jesus et Kai Havertz, eux aussi blessés à un genou. Leur capitaine Martin Odegaard, touché à une épaule, a également manqué le dernier match. Ils ont en revanche récupéré dimanche le défenseur central William Saliba et l’ailier Bukayo Saka, que Madueke avait suppléé sur l’aile droite.

L’arrivée en juillet de Madueke en provenance de Chelsea, un club rival de Londres, avait déplu à une partie des supporters d’Arsenal. Mais les performances remarquées de l’attaquant international anglais ont fait taire les critiques depuis.