La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a prÃ©sidÃ©, mardi au Palais du gouvernement Ã la Kasbah, un conseil ministÃ©riel consacrÃ© Ã l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour l’annÃ©e 2026. Ã€ l’issue des dÃ©bats, le conseil a recommandÃ© de soumettre la version finale du texte Ã l’examen du Conseil des ministres, avant son envoi Ã l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP) et au Conseil national des rÃ©gions et des districts.

La ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, a prÃ©sentÃ© les grandes orientations du projet de budget, structurÃ© autour de trois axes principaux.

Le premier axe vise Ã consolider les fondements de l’Ã‰tat social. Il prÃ©voit des interventions pour garantir la justice sociale, diversifier le financement des caisses sociales, renforcer la santÃ© publique et soutenir la sÃ©curitÃ© alimentaire. Cet axe prÃ©voit Ã©galement un allÃ¨gement de la charge fiscale pour les particuliers, la crÃ©ation d’emplois, la lutte contre la prÃ©caritÃ© et le soutien au travail dÃ©cent.

Le deuxiÃ¨me axe est dÃ©diÃ© au soutien des entreprises, Ã la stimulation de lâ€™investissement et Ã la promotion dâ€™un dÃ©veloppement global. Il porte sur le lancement du Plan de dÃ©veloppement 2026-2030, le soutien aux entreprises publiques et touristiques, le renforcement de l’investissement public, ainsi que la promotion de la transformation numÃ©rique et de la transition Ã©nergÃ©tique.

Le troisiÃ¨me axe a pour objectif de poursuivre la rÃ©forme du systÃ¨me fiscal et de lutter contre lâ€™Ã©vasion fiscale, notamment par la numÃ©risation des services et l’encouragement des paiements Ã©lectroniques.

Au dÃ©but de la rÃ©union, la Cheffe du gouvernement a soulignÃ© que le PLF 2026 constitutÂ un instrument fondamental pour concrÃ©tiser les choix nationaux. Elle a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© pour ce projet de loi de rÃ©pondre aux attentes de toutes les catÃ©gories sociales et de parvenir Ã Ã©quilibrer le rÃ´le social de l’Ã‰tat avec le soutien Ã la croissance Ã©conomique, dans le cadre d’une vision visant un dÃ©veloppement Ã©quitable et la justice sociale.