Le Centre des Affaires de Sfax organise, le 8 octobre prochain, une journée portes ouvertes dédiée aux jeunes entrepreneurs sur les opportunités et mécanismes de la microfinance, dans un contexte national marqué par une forte croissance de ce secteur.

L’événement, qui se tiendra au siège du Centre, vise à informer et accompagner les jeunes de la région dans la concrétisation de leurs projets, en leur présentant les programmes de financement accessibles, les conditions d’éligibilité ainsi que les procédures à suivre. Des rencontres interactives avec les institutions de microfinance seront également au programme.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la microfinance connaît un essor significatif en Tunisie : selon les données publiées par l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) le 17 août dernier, plus de 804 mille Tunisiens ont déjà bénéficié de prêts microfinanciers, notamment en raison des difficultés persistantes d’accès au crédit bancaire classique.

Au premier trimestre 2025, les institutions de microfinance ont accordé 113,583 prêts pour un montant total de 564,9 millions de dinars, en hausse par rapport aux 511,7 millions de dinars enregistrés durant la même période en 2024. Ce dynamisme confirme le rôle croissant de la microfinance comme alternative crédible et accessible, particulièrement pour les jeunes et les populations exclues du système bancaire traditionnel.

Le Centre des Affaires de Sfax appelle les jeunes entrepreneurs à participer massivement à cette journée afin de transformer leurs idées en projets concrets et viables, soutenus par des mécanismes de financement adaptés à leurs besoins.