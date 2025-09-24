Plus de 81 % des grandes entreprises et plus de 93 % des entreprises moyennes en Tunisie se disent satisfaites des services fournis par la Direction générale des impôts (DGI), selon une étude de terrain publiée sur sa page officielle Facebook. Lancée en janvier 2025, cette enquête vise à mesurer la qualité des prestations administratives et à améliorer la relation avec les contribuables.

Sur les 962 entreprises interrogées dont 575 grandes et 387 moyennes, le taux global de satisfaction s’élève à 81,7 % pour les grandes entreprises et à 93,4 % pour les moyennes. Les domaines les mieux notés concernent la communication directe (88,1 % pour les PME, 85,5 % pour les grandes entreprises) et le respect du secret professionnel (80,6 % et 84,7 % respectivement). Après vérification fiscale, 80,2 % des PME et 74,9 % des grandes entreprises se disent satisfaites, tandis que plus de 83 % saluent le professionnalisme des agents.

L’étude révèle également que la majorité des entreprises interrogées sont bien établies : 75,8 % des PME et 86,6 % des grandes entreprises existent depuis plus de 10 ans. Près de 94 % des PME et 92,5 % des grandes entreprises disposent d’un comptable ou d’un conseiller fiscal. La région du Grand-Tunis concentre 94,3 % des PME et 64,7 % des grandes entreprises sondées.

Les données ont été collectées via un sondage téléphonique. L’objectif affiché par la DGI est d’ajuster en continu ses services aux attentes des contribuables, en s’appuyant sur leurs retours pour améliorer l’efficacité, la transparence et la qualité du service public fiscal.

Les Directions des grandes entreprises (DGE) et des moyennes entreprises (DME), structures spécialisées rattachées à la DGI, assurent le contrôle fiscal, l’accompagnement des contribuables, la délivrance des cartes d’identification fiscale et la mise à jour des fichiers contribuables. Elles interviennent également pour garantir la conformité à la législation fiscale et mener des audits sur le terrain.

Cette enquête s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’administration fiscale tunisienne, visant à renforcer la confiance des entreprises et à optimiser le climat des affaires.