Les travaux d’extension du réseau d’éclairage public dans plusieurs quartiers de la municipalité de Mornag devraient démarrer prochainement, après l’annonce des résultats de l’appel d’offres et la désignation de l’entreprise chargée de leur réalisation.

Le coût global de ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la première tranche du programme d’investissement municipal pour l’année 2024, est estimé à plus de 212 mille dinars.

Les travaux concerneront les quartiers de Ben Nouiji, Aouina, Marghna (route de l’école), Ennaouali, Ouled Euchi, Kabouti, Houamed et El Ahd Jedid.

Le projet prévoit également la maintenance du réseau existant et la création de nouveaux réseaux d’éclairage dans ces zones.

D’autres quartiers et zones seront intégrés dans les travaux d’extension et d’entretien programmés dans le cadre de la deuxième tranche du plan d’investissement municipal, actuellement en phase d’étude.

A rappeler que le plan d’investissement municipal 2022-2025 de Mornag comprend 14 projets, dont 6 ont déjà été réalisés et deux autres en cours de finalisation, tandis que le reste des projets sont encore au stade des études, des appels d’offres ou de la conclusion des marchés.