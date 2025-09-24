Le ministre des Affaires étrangères, de l’Émigration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, lundi, en marge des travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, le responsable de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République libyenne, Tahar Baour.

Ils ont, à cette occasion, souligné la nécessité d’accélérer le règlement des questions consulaires en suspens et de faciliter la circulation des marchandises et des passagers aux postes frontières, lit-on dans un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires étrangères.

L’accent a également été mis sur le rôle central des Nations unies dans la recherche d’un règlement politique qui préserve l’unité, la sécurité et la stabilité de la Libye sur la base d’une solution libyenne.

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale et permis aux deux ministres de réaffirmer la convergence des visions et des positions inébranlables des deux pays frères, notamment sur les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés.