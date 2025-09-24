La première édition du Salon des innovations agricoles et des technologies hydriques INNOV AGRI WATER EXPO se tiendra du 22 au 25 octobre 2025 à la Foire internationale de Gabès, avec pour objectif de présenter les dernières avancées technologiques en matière d’agriculture et de gestion de l’eau, et de renforcer la résilience du secteur face aux défis climatiques.

Organisé avec la participation d’institutions publiques, d’entreprises agricoles, de structures professionnelles, de bailleurs de fonds et d’assureurs, le salon vise à créer une plateforme d’échanges entre acteurs du secteur pour stimuler l’investissement et répondre aux enjeux croissants liés à la rareté de l’eau et au changement climatique.

Le programme scientifique et technique inclura des conférences sur des thèmes stratégiques : stockage de l’eau et des aliments liquides, santé animale et alimentation du bétail, énergie solaire appliquée à l’agriculture, ainsi que la valorisation de cultures telles que la grenade, la figue et l’olive.