Le marché boursier poursuit son mouvement de rebond. L’indice de référence a grappillé 0,36% à 12419,39 points, dans un volume relativement soutenu de 10,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs ».

Une transaction de bloc pour 6,1 MD, portant sur le titre SFBT a animé la séance.

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la palme des hausses. L’action du producteur du papier Kraft et Testliner s’est bonifiée de 5,5 % à 2,880 D, dans un flux réduit de 69 mille dinars.

Le titre SMART TUNISIE a affiché un beau parcours sur la séance. L’action s’est adjugée une progression de 4,5 % à 16,720 D notant que la valeur a amassé un volume de 381 mille dinars sur la séance.

Le titre ICF a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a trébuché de –5,4 % à 88,010 D, en brassant de maigres échanges de 51 mille dinars.

Le titre SOTETEL n’est pas parvenu à se distinguer sur la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a reculé de –2,4 % à 4,960 D faisant savoir que la valeur a drainé un flux réduit de 64 mille dinars sur la séance.

Grâce à la transaction de bloc pour 6,1 MD, portant sur le titre SFBT. L’action a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 6,1 MD précisant que la valeur SFBT a clôturé la séance sur une légère note négative (baisse de –0,1 % à 12,970 D).