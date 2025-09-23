Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rencontré, lundi, au siège du ministère, le représentant régional pour le Maghreb de la Société Financière Internationale, David Tinel, a indiqué, mardi, le département de l’économie.

Cette réunion a été l’occasion d’évoquer l’état d’avancement des programmes de coopération en cours, notamment ceux relatifs à l’amélioration du climat d’investissement et des affaires et au soutien au secteur privé.

Le responsable européen a réaffirmé la disposition de la SFI à continuer à soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes de réforme, en lui apportant l’expertise technique et les mécanismes de financement nécessaires.

Abdelhafidh s’est, également, entretenu avec le président du groupe koweïtien “Al-Arabi Holding”, Salah Mohammad Saqer Al-Maousherji.

Cette rencontre a porté sur les perspectives et les opportunités disponibles pour renforcer les investissements du groupe koweïtien en Tunisie dans différents secteurs tels que le tourisme, l’industrie et les technologies de l’information.

Abdelhafidh a, à cette occasion, évoqué les avantages comparatifs de la Tunisie et les opportunités d’investissement qu’elle offre, affirmant la volonté du ministère et de ses structures concernées d’apporter au groupe l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de ses projets en Tunisie.

Pour sa part, le président du groupe koweïtien a affirmé que le groupe étudiera la possibilité d’étendre sa présence en Tunisie à travers des projets à forte valeur ajoutée.