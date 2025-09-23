Marseille a battu le Paris Saint-Germain (1-0) lundi au Vélodrome, grâce à un but de Nayef Aguerd marqué en début de rencontre. Le défenseur de l’OM a profité d’une sortie manquée du gardien parisien Lucas Chevalier pour inscrire l’unique réalisation du match.

Cette victoire met fin à une longue série de frustration pour les Marseillais : il s’agit de leur premier succès à domicile contre Paris en championnat depuis quatorze ans.

Première défaite pour Paris

Jusqu’à ce déplacement à Marseille, le PSG affichait un parcours sans faute en Ligue 1, avec quatre victoires en autant de matches. Cette défaite met un coup d’arrêt à la série parisienne et constitue la première déconvenue de la saison pour les hommes de Luis Enrique.

L’OM se relance dans la course

De leur côté, les joueurs de Roberto De Zerbi, qui avaient connu un début de saison irrégulier, se replacent dans le haut du tableau. Avec ce succès, Marseille revient à seulement trois points des équipes de tête et se relance après un démarrage en dents de scie.