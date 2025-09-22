Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, le Trophée Kopa, qui distingue le meilleur joueur de moins de 21 ans, a été attribué à Lamine Yamal. Déjà lauréat en 2024, le prodige du FC Barcelone signe ainsi un doublé inédit qui confirme son ascension fulgurante dans le monde du football.

Une récompense prestigieuse pour les jeunes talents

Créé pour valoriser les étoiles montantes, le Trophée Kopa est décerné par un jury composé d’anciens vainqueurs du Ballon d’Or. Cinq jeunes joueurs étaient en lice cette année : le Français Désiré Doué, son compatriote Warren Zaïre-Emery, le Brésilien Estevão, le Portugais João Neves et l’Espagnol Lamine Yamal. Ce dernier s’est imposé, confirmant son statut de joueur le plus prometteur de sa génération.

Varane, témoin et passeur

C’est Raphaël Varane, ancien défenseur de l’équipe de France, qui a remis le trophée. Dans son discours, il a souligné l’importance de l’éducation et de la transmission dans le football, évoquant ses stages gratuits destinés aux jeunes. Un message fort pour rappeler que le talent s’accompagne de valeurs.

Lamine Yamal, un prodige déjà confirmé

Ovations, applaudissements et standing ovation ont accompagné l’annonce du nom de Lamine Yamal. Monté sur scène, le joueur a remercié France Football, son club, sa famille et ses coéquipiers. Il a insisté sur son envie de continuer à progresser et de viser d’autres distinctions dans les années à venir.

En route vers le Ballon d’Or ?

La cérémonie a rappelé que Yamal avait déjà remporté le Trophée Kopa en 2024. À seulement 18 ans, le Barcelonais devient le premier joueur à réussir ce doublé. Les présentateurs n’ont pas manqué de suggérer qu’un jour, il pourrait briguer le Ballon d’Or lui-même, tant son talent semble hors normes.

Une clôture symbolique

La soirée s’est poursuivie sous le signe de l’enthousiasme, avec une salve de félicitations adressées au jeune attaquant. Le doublé de Lamine Yamal au palmarès du Trophée Kopa restera comme un moment marquant de cette édition 2025.