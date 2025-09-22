L’Égypte et la Turquie ont annoncé l’organisation d’exercices militaires conjoints en Méditerranée orientale. Ces manœuvres, qui débuteront le 25 septembre, marquent un tournant diplomatique et stratégique, après plusieurs années de tensions entre les deux pays.

Une coopération militaire renforcée

Selon Ankara, l’opération mobilisera plusieurs frégates, des vedettes rapides, un sous-marin ainsi que des chasseurs F-16 turcs, aux côtés d’unités navales égyptiennes. Une journée d’observation, prévue le 25 septembre, réunira les commandants en chef des deux marines. Cette étape est présentée comme hautement symbolique, près d’une décennie après la rupture des relations diplomatiques et militaires entre les deux pays.

Contexte régional tendu

Ces manœuvres interviennent dans un climat marqué par des tensions persistantes en Méditerranée orientale et par un regain de crispations entre l’Égypte et Israël. Lors d’un sommet arabo-islamique à Doha, le président Abdel Fattah al-Sissi a, pour la première fois, utilisé le terme « ennemi » pour qualifier Israël. Une déclaration reprise et amplifiée par certains médias égyptiens, où des voix proches du pouvoir ont évoqué la possibilité d’une riposte militaire rapide en cas d’escalade.

La présence de la flottille Global Sumud

Ces exercices coïncident avec la présence annoncée de la Global Sumud Flotilla dans les eaux internationales de la région, le même jour. Cette flottille, composée de navires militants en soutien à Gaza, pourrait bénéficier d’une visibilité accrue. En vertu des conventions maritimes internationales, tout navire ou aéronef se trouvant à proximité est tenu de porter assistance à une embarcation en détresse.

Une portée symbolique

Au-delà de la dimension militaire, la coopération navale entre l’Égypte et la Turquie illustre un rapprochement stratégique après une décennie de divergences, notamment autour de la question libyenne et des alliances régionales. Elle intervient dans une zone hautement sensible, à proximité de la bande de Gaza et des routes maritimes stratégiques de la Méditerranée orientale.