Le Projet de Développement Inclusif de la Petite Agriculture de Montagne du Nord-Ouest (DINAMO), doté d’un budget de 120 millions de dinars, a été officiellement lancé lundi à Tunis par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

D’une durée de huit ans (décembre 2024/décembre 2032), le DINAMO est cofinancé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le budget de l’Etat.

Il vise à contribuer au développement socioéconomique inclusif et au renforcement de la résilience au changement climatique des populations rurales vulnérables dans les zones montagneuses du Nord-ouest.

En effet, le projet interviendra dans 45 secteurs répartis sur les cinq régions (Béja, Jendouba, Siliana, Kef et Bizerte) couvrant ainsi plus de 213 000 hectares et ciblant une population de 121 000 d’habitants dispersés dans les zones les plus difficiles ou le relief est accidenté et le morcellement des exploitations agricoles est accentué, a fait savoir le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh.

Au cours de son intervention, il a ajouté que le projet porte sur trois composantes; à savoir le Renforcement de la résilience face au changement climatique via par l’amélioration de l’accès à l’eau potable, l’aménagement des petits périmètres irrigués de montagne et la protection des sols de l’érosion …

Il s’agit, également, de l’intégration socio-économique et la promotion des produits locaux via l’autonomisation des familles défavorisées, en particulier les femmes et les jeunes, par le biais des formations techniques et financières.

DINAMO soutiendra, en outre, les organisations professionnelles agricoles pour valoriser et commercialiser leurs produits de terroirs, a-t-il encore dit.

Le projet porte aussi sur l’amélioration des infrastructures de production et d’accès, et ce, en facilitant le rapprochement des zones isolées aux marchés, renforçant ainsi les chaînes de valeur et l’économie locale, a t-il avancé.

De son côté, la coordinatrice du DINAMO, Chahinez Azizi a fait savoir que le projet cible les ménages ruraux gérant des petites exploitations agricoles diversifiées intégrant arboriculture, élevage de montagne, produits forestiers non ligneux (PFNL) et apiculture, outre les ménages de petits agriculteurs, exploitants, éleveurs sans terres, regroupant les femmes et les hommes travailleurs saisonniers et permanents, artisans et les personnes vivant en zone rurale dans la précarité.

Elle a souligné que le DINAMO prévoit l’extension de cinq systèmes d’adduction d’eau potable, la construction de 250 citernes pluviales d’une capacité de 50 mètres cubes équipés de pompes solaires et l’extension des systèmes agroforestiers.

Et d’ajouter, qu’il favorisera aussi la préparation de plans d’affaires pour des investissements dans 20 unités de valorisation et de production, la mise en réseau des organisations de producteurs, l’aménagement de pistes d’accès aux principaux axes de communication et le désenclavement des Douars et des zones de production.

A rappeler le cofinancement (29,6 millions de dollars) du FIDA a fait l’objet d’un accord signé, le 12 juillet 2024 et approuvé le 27 décembre par l’ARP.

La coopération financière avec le FIDA dans le secteur agricole date de 1981.

En effet, cette institution a cofinancé la réalisation de 15 projets d’un coût total de 565 millions de dollars sous forme de prêts, dont 2 projets sont en cours de réalisation.