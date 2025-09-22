Les quantités de semences fournies dans le gouvernorat de Siliana en prévision de la nouvelle saison agricole ont atteint jusqu’à présent 8400 quintaux

Parmi ces quantités, 5800 quintaux ont été déjà livrés aux agriculteurs de la région alors que le reste, environ 3 mille quintaux sont encore disponibles, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole, Mohamed Taher Azouz.

Les besoins de la région en semences sélectionnées dans la région s’élèvent à 55 600 quintaux pour le blé dur, 9 150 quintaux pour le blé tendre et 550 quintaux pour l’orge.

La superficie globale programmée aux cultures céréalières au gouvernorat de Siliana est estimée cette saison à 155 mille hectares, selon la même source.