Une délégation d’une dizaine de fournisseurs chinois a pris part à une rencontre dédiée au secteur des composants automobiles, avec la participation de professionnels et de représentants des structures publiques tunisiens, a annoncé la Tunisia Investment Authority (TIA), dans un communiqué, publié lundi.

Réunissant plus de 100 participants, cette rencontre, organisée le 18 septembre 2025, à Tunis, à l’initiative de la TIA, a mis en évidence la mobilisation exceptionnelle de l’écosystème tunisien (institutions publiques, associations professionnelles et acteurs du secteur privé) autour des objectifs communs, qui consistent à soutenir les projets d’investissement, attirer de nouveaux investisseurs et favoriser la création d’emplois qualifiés.

D’après la TIA, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une visite organisée par le groupe chinois Taikang Electronics (spécialiste des systèmes de mécatronique de précision pour l’industrie automobile) et Autoliv Europe (fabricant des équipements de sécurité passive et de sécurité active pour l’automobile), afin de mettre en valeur le potentiel de la Tunisie comme plateforme régionale clé pour l’industrie automobile.

Une présentation de l’offre de valeur de la Tunisie dans le secteur automobile a été présentée, à cette occasion, ainsi que des témoignages d’investisseurs internationaux.

La rencontre a été marquée, en outre, par l’organisation de rencontres d’affaires (B2B) entre 9 entreprises chinoises, représentant divers segments de la chaîne de valeur automobile (câblage, électronique, composants mécaniques, plastiques…), et plus de 10 entreprises tunisiennes, ainsi que des filiales d’entreprises internationales déjà implantées en Tunisie.

Elle témoigne de l’intérêt croissant des industriels chinois pour la Tunisie en tant hub régional et ouvre la voie à la concrétisation prochaine de projets porteurs de valeur ajoutée et générateurs d’emplois.