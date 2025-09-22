Le taux de remplissage des barrages s’est établi à 28,7% au 15 septembre 2025. Les réserves globales d’eau retenues dans les barrages sont estimées à 679,6 millions de m³ (Mm³), en augmentation de 26%, par rapport à la moyenne des trois dernières années, d’après des données récemment publiées par l’ONAGRI.

Les stocks se répartissent à raison de 91,9% pour les barrages du nord, 6,3% pour les barrages du centre et 1,8% pour les barrages du Cap-Bon.

Selon les statistiques de l’ONAGRI, le taux de remplissage a atteint 23,3 % pour le barrage de Sidi Salem (Béja), et 41,6% pour le barrage de Sidi el-Barrak (Béja). Lesquels constituent les deux plus importants barrages en Tunisie.

Les apports aux barrages se sont établis à 7,7 millions de m³ pour la période du 1 au 15 septembre 2025, en baisse de 68% par rapport à la même période de l’année dernière (24,1 millions de m³) et de 81,4% par rapport à la moyenne de la période (41,4 millions de m³).

Les apports se répartissent entre le nord (75,3%), le centre (23,4%) et le Cap Bon (1,3%).