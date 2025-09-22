En difficulté financière depuis des années, la société “Les Ciments de Bizerte”, a confié, fin 2024, la réalisation d’un plan de restructuration à un cabinet externe.

Mais, cette restructuration reste tributaire de la collecte des ressources nécessaires à cette fin, d’après le rapport sur ses états financiers intermédiaires pour le premier semestre de 2025 publié sur le site de la Bourse de Tunis.

Un rapport a été élaboré en collaboration avec les équipes de la société, faisant apparaitre sa capacité à continuer son exploitation et à honorer ses engagements sous réserve de la collecte des ressources nécessaires et la mise en place effective du plan de restructuration.

Il importe de noter que depuis le 15 octobre 2023, la société est en arrêt de production du clinker et ne dispose pas d’informations certaines quant à la reprise normale de son activité. Cet arrêt est causé par la rupture d’approvisionnement en matières consommables principalement le coke de pétrole et le brique réfractaire pour manque de moyens de financement.

La société les ciments de Bizerte a, en effet, affiché une perte nette de 26,7 millions de dinars (MD) au 30 juin 2025.

Le premier semestre de l’exercice 2025 a enregistré une sous activité par rapport à la capacité normale de production du ciment. Le coût de la sous-activité a été d’une valeur de 11,3 MD pour la production vendue et de 0,3 MD pour les stocks.

Une marge brute négative de -2,6 MD a été réalisée au cours du premier semestre de l’exercice 2025 contre une marge négative de -1,8 MD pour la même période de l’exercice 2024, soit une détérioration de 781 622 dinars. Cette marge brute négative s’explique essentiellement et principalement par l’arrêt de la production de clinker durant le premier semestre de l’exercice 2025.

Pour tenter d’assurer la continuité de l’activité et de préserver ses clients et sa part du marché local, la société a eu recours à l’achat de 58536 tonnes de clinker pendant le premier semestre de l’exercice 2025.

Néanmoins ces quantités achetées demeurent insuffisantes pour que la société puisse honorer ses engagements et de faire face aux difficultés rencontrées.

Les revenus du quai ont connu une augmentation importante de 1,3 MD à 2 MD pendant le premier semestre de l’année 2025.

Les charges financières ont atteint 5 MD à la fin du premier semestre de l’exercice 2025 contre 5, 9 MD à la fin de la même période de l’exercice 2024.

L’examen des comptes rattachés à la fiscalité a amené, à la constatation d’une provision supplémentaire pour risque fiscal de 4,4 MD et ce suite au manque de déclaration fiscale mensuelle dû par la régression des revenus et à la situation financière accablante de la société.