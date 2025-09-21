La première journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel s’est disputée ce week-end, marquant le coup d’envoi d’une nouvelle saison riche en attentes. Samedi, dimanche et lundi, plusieurs clubs se sont affrontés dans les Poules A et B, avec déjà quelques surprises à la clé.

Poule B : larges victoires à Moknine et Gabès

Le SC Moknine a parfaitement lancé sa saison en battant l’Olympique de Sidi Bouzid sur un score net de 4 à 0. Même performance pour le Stade Gabésien qui a dominé le CS Korba sur le même résultat. L’AS Sakiet Eddaier s’est imposée à domicile face à l’US Ksour Essef (2-1), tandis que l’AS Ariana est allée chercher une victoire précieuse en déplacement contre Kalaa Sport (0-1).

En revanche, l’AS Jelma a concédé une défaite sur son terrain contre le CS Redaief (0-1). De son côté, l’ES Bouchema a réussi à décrocher un nul à Gafsa face à l’EGS Gafsa (1-1). Enfin, l’AS Kasserine et Jendouba Sport se sont neutralisés (0-0).

Au classement, le SC Moknine, le Stade Gabésien, l’AS Ariana, l’AS Sakiet Eddaier et le CS Redaief prennent la tête avec trois points chacun.

Poule A : des débuts équilibrés

Dans la Poule A, les matchs disputés samedi ont offert un bilan partagé. Le CS Msaken s’est imposé à domicile contre l’AS Mégrine (2-1), tout comme l’EM Mahdia qui a battu le CSH Lif (2-1). Le BS Bouhajla a également débuté par une victoire (1-0) face au SAM Bourguiba.

Les autres rencontres se sont soldées par des nuls : l’US Bousalem et l’US Tataouine (1-1), le RS Sfax et le CS Chebba (0-0), ainsi que l’AS Agareb contre le CSH Sousse (1-1).

La dernière rencontre de la journée oppose, ce lundi 22 septembre, le SC Ben Arous au CO Kerkennah.

Premiers classements

En Poule B, cinq équipes comptent déjà trois points, alors que quatre clubs sont encore à la recherche de leur premier succès. En Poule A, le CS Msaken, l’EM Mahdia et le BS Bouhajla débutent en tête, tandis que la lutte reste ouverte pour les autres équipes.

La saison s’annonce disputée, avec un démarrage marqué par des écarts parfois larges mais aussi plusieurs matchs serrés. Les prochains rendez-vous permettront de confirmer ces premières tendances.