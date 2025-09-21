Le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football a débuté cette semaine avec une série de rencontres disputées sur plusieurs terrains du continent. Les matchs aller se sont étalés entre le mardi 16 et le samedi 20 septembre, et se poursuivent ce dimanche 21 et le samedi 27 septembre.

Les matchs retour sont programmés entre le 26 septembre et le 10 octobre. Quant aux représentants algériens, l’USM Alger et le CR Belouizdad, ils entreront directement en lice au deuxième tour éliminatoire, prévu fin octobre.

Premières affiches dès mardi

La compétition a débuté le 16 septembre avec une victoire du Foresters FC (Seychelles) face au FC 15 Agosto (Guinée équatoriale) sur le score de 1 à 0.

Vendredi : résultats contrastés

Quatre rencontres ont animé la journée du 19 septembre.

En Éthiopie, Welayta Dicha SC et Al-Ittihad Tripoli (Libye) se sont quittés sur un nul vierge (0-0).

L’Aigle Royal du Cameroun a été défait à domicile par le FC San Pedro (Côte d’Ivoire) 0-1.

Même scénario pour ASN Nigelec (Niger), battu 0-1 par l’OC Safi (Maroc).

Enfin, l’USFA (Burkina Faso) s’est imposée 1-0 contre l’AS Gbohloe-su (Togo).

Samedi : journée riche en buts

Le 20 septembre a offert plusieurs résultats marquants. L’Étoile Sportive du Sahel (Tunisie) a été battue 1-0 par Al Ahli Madani (Soudan), tandis que le Stade Tunisien a bien entamé sa campagne en dominant l’ASC Snim (Mauritanie) 2-0.

Parmi les autres résultats notables :

Young Africans (Namibie) s’est incliné 0-2 face aux Royal Leopards (Eswatini).

Flambeau du Centre (Burundi) a battu Al-Akhdar SC (Libye) 2-1.

Azam FC (Tanzanie) est allé s’imposer 2-0 contre El Merriekh Bentiu (Soudan du Sud).

FC 105 (Gabon) a dominé Zesco United (Zambie) 2-0.

Kabuscorp de Palanca (Angola) a surpris les Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 1-0.

NEC FC (Ouganda) et Nairobi United (Kenya) se sont neutralisés 2-2.

Rayon Sport (Rwanda) a cédé 0-1 face à Singida Black Stars (Tanzanie).

Hafia FC (Guinée) a frappé fort en s’imposant 3-0 sur la pelouse de Bhantal FC (Sierra Leone).

Dimanche et au-delà

Les matchs se poursuivent ce dimanche 21 septembre avec plusieurs affiches, dont Ferroviario de Maputo (Mozambique) – AS Fanalamanga (Madagascar) et Asante Kotoko (Ghana) – Kwara United (Nigeria). La dernière salve des rencontres aller est fixée au samedi 27 septembre avec notamment Maniema Union (RD Congo) – Pamplemousses (Maurice) et Simba (RD Congo) – Djabal FC (Comores)