La direction de l’usine “Sioen”, opérant dans le secteur des textiles, vient d’annoncer la fermeture de son site de production à Zaghouan.

La fermeture de cette unité, due à des difficultés financières rencontrées , entraine le placement de 250 ouvriers au chômage.

Le secrétaire de l’Union régionale du travail, Hamadi Nahali a indiqué à l’Agence TAP que la décision de l’employeur a été prise de manière unilatérale sans respecter les dispositions légales prévues par le code du travail.

Dans sa réponse écrite envoyée à l’Agence TAP, la direction de l’usine a précisé que la cession d’activités a été décidée afin d’assurer la continuité du fonctionnement de son deuxième site basé à Tunis et la survie de l’entreprise.

Les droits sociaux et financiers des salariés seront conservées, a affirmé la même source.