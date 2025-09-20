Les participants à la 8ème édition du Forum Mondial de la Mer, tenue les 11 et 12 septembre 2025, à Bizerte, sur le thème “De Nice à Bizerte : comment va la Méditerranée ?”, ont appelé à unir les forces pour “un avenir bleu et durable en Méditerranée”.

La Méditerranée est aujourd’hui confrontée à une crise aux multiples facettes. La biodiversité y est menacée, les écosystèmes marins y sont fragilisés, avec des conséquences sur la flore, la faune et les ressources. Elle est également affectée par la pollution plastique, mais aussi sonore, tellurique (métaux lourds, contaminants chimiques), organique, industrielle, agricole, etc. Par ailleurs, le réchauffement et l’acidification des eaux, la montée du niveau de la mer et les phénomènes climatiques extrêmes menacent les territoires et les populations.

S’ajoute à cela les crises humaines et sociales et les conflits qui déchirent la région, en particulier la situation tragique à Gaza et la détresse des personnes qui tentent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. La Méditerranée souffre, en outre, de la surpêche qui épuise les stocks et compromet l’avenir des communautés côtières.

Dans le cadre de la Déclaration de Bizerte 2025, les acteurs engagés pour la Méditerranée ont appelé à construire une gouvernance partagée, inclusive et solidaire de la Méditerranée, en renforçant la coopération entre les États, les collectivités territoriales, les ONG, les acteurs économiques et la communauté scientifique, ainsi qu’en mettant en réseau les initiatives existantes. Cela exige, aussi, l’implication de la société civile à travers un forum permanent pour la société civile méditerranéenne.

La Déclaration de Bizerte 2025 plaide, également, pour le développement d’une économie bleue durable et résiliente en promouvant les pratiques de pêche durables, en luttant contre la pêche illicite, en réduisant toutes les formes de pollution à la source et en favorisant l’économie circulaire et la gestion intégrée des déchets.

Le développement d’une économie bleue durable nécessite, également, d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables marines, d’investir dans la protection et la restauration des écosystèmes, en visant l’objectif de 30% d’aires marines protégées d’ici 2030, de mettre en place des mesures de gestion et de contrôle des espèces invasives et de soutenir les initiatives menées par les femmes dans le secteur de l’économie bleue.

La Déclaration de Bizerte 2025 appelle, par ailleurs, à mobiliser la science, l’innovation et la société civile pour la paix à travers la mise en place d’un forum scientifique permanent pour coordonner les recherches et faciliter le partage des connaissances, le développement des solutions basées sur la nature et le soutien des technologies innovantes pour lutter contre la pollution et gérer les espèces invasives.

Cela passe, également, par la construction d’un jumeau numérique de la Méditerranée et la centralisation des données d’observations spatiales et marines pour une meilleure prise de décision, la mise en place d’un baromètre starfish Méditerranée (bulletin sur l’état de santé du mare nostrum), afin de mesurer, régulièrement, de manière holistique, l’état des systèmes marins et la création d’une zone franche pour le traitement des plastiques à Bizerte, afin d’en faire un pôle méditerranéen de l’économie circulaire et de lutte contre la pollution plastique.

Cette Déclaration plaide, encore, pour l’accompagnement des transitions territoriales et sectorielles, en accompagnant la transition des secteurs économiques (pêche, tourisme) vers des modèles plus respectueux de l’environnement, en favorisant la création d’emplois verts et l’innovation sociale dans les territoires côtiers, en améliorant la gestion des zones côtières grâce aux outils d’information géographique et en planifiant une stratégie face à la sécheresse.