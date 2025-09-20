L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) a annoncé, samedi, qu’elle procèdera, exceptionnellement, à la signature d’avenants aux contrats du programme Prosol Elec Economique, afin de réviser à la hausse le plafond de la subvention accordée au titre des contrats conclus pour l’année 2025, et ce, afin d’accélérer la mise en oeuvre dudit Programme.

Partant, l’ANME a appelé les sociétés de production de l’énergie photovoltaïque concernées, à déposer leurs demandes, dans les plus brefs délais, munis de documents nécessaires, afin qu’elle puisse finaliser les procédures précédant la signature des annexes.

L’Agence a réitéré, à cette occasion, sa volonté de réaliser les objectifs de la transition énergétique et de renforcer le partenariat entre les deux secteurs public et privé, rappelant qu’une cellule dédiée au programme de Prosol Elec Economique a été mise en place, à travers l’application WhatsApp.

Regroupant des représentants des différents intervenants, la cellule offre l’accompagnement et l’encadrement nécessaires aux bénéficiaires, tout au long de la période de la mise en place du programme.

Pour rappel, Prosol Elec Economique est destiné aux ménages, dont la consommation électrique annuelle varie entre 1200 et 1800 kWh. Il permet aux tunisiens d’investir dans une énergie propre, tout en bénéficiant d’un soutien financier et technique adapté à leurs besoins.