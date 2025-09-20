Neuf sociétés cotées ont communiqué leur Bilan Carbone pour l’année 2024, alors qu’elles n’étaient que trois, l’année d’avant, ce qui témoigne des efforts conjoints des différentes parties prenantes, en particulier les sociétés cotées, qui sont en train de gagner en maturité dans leurs pratiques de reporting ESG, selon une note, publiée, vendredi, par la Bourse de Tunis (BVMT).

“L’exercice 2024 a été marqué par une avancée notable du nombre de sociétés cotées ayant diffusé leur rapport ESG (Environnement, Social, Gouvernance), qui a atteint 14, contre 8 sociétés en 2023”. Néanmoins, malgré ces évolutions notables, le taux de publication des rapports ESG, quatre ans après l’introduction du guide ESG, demeure faible, avec un taux de 19%, soit moins d’une société cotée sur cinq, a précisé la BVMT.

A noter que le Bilan Carbone se présente comme un outil clé pour mesurer l’impact environnemental des entreprises et orienter leurs actions de réduction des émissions à l’échelle mondiale. Pour établir ce bilan, les entreprises doivent analyser et estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par leurs activités. L’objectif est d’avoir une vision complète de l’empreinte carbone d’une entreprise, en prenant en compte l’ensemble de ses émissions, directes et indirectes.

Afin d’assurer un bilan carbone structuré et fiable, les entreprises peuvent s’appuyer sur des normes reconnues telles que les ISO 14064 et 14067, ainsi que sur le protocole GHG (un protocole international proposant un cadre pour mesurer, comptabiliser et gérer les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités des secteurs privé et public).

Il convient de rappeler que la Bourse de Tunis a publié en 2021, le guide ESG destiné aux entreprises tunisiennes, afin de soutenir la transition de l’économie tunisienne vers un modèle durable. Ce guide est le fruit d’une collaboration entre le Conseil du Marché Financier, la fondation Konrad Adenauer Stiftung et la Bourse de Tunis.