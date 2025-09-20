La 5e journée du championnat de France de Ligue 1 a démarré vendredi soir avec la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Angers (1-0). Le reste des rencontres est programmé samedi et dimanche, selon le calendrier officiel communiqué en heures tunisiennes.

Premier résultat : Lyon s’impose

En ouverture, Lyon a battu Angers sur le score de 1-0. Ce succès permet à l’OL de rejoindre provisoirement le Paris SG en tête du classement avec 12 points, mais avec un match disputé en plus.

Les affiches du samedi

Trois matchs sont programmés pour le samedi 20 septembre :

Nantes reçoit Rennes à 16h00.

Brest affronte Nice à 18h00.

Lens accueille Lille à 20h05 pour un derby du Nord qui s’annonce disputé.

Le programme du dimanche

La journée se poursuivra dimanche avec plusieurs rencontres :

Paris FC – Strasbourg à 14h00.

Auxerre – Toulouse à 16h15, en même temps que Le Havre – Lorient et Monaco – Metz.

Enfin, le choc de la journée opposera Marseille au Paris SG à 19h45.

Classement provisoire

Avant les matchs du week-end, le Paris SG reste leader avec 12 points en 4 rencontres. Lyon, victorieux face à Angers, compte également 12 points mais avec 5 matchs joués. Lille suit avec 10 points en 4 matchs.

Monaco et Strasbourg totalisent chacun 9 points en 4 rencontres. Rennes est 6e avec 7 points.

Marseille, Lens et Nice comptent 6 points chacun, tandis que Toulouse complète le Top 10 avec également 6 points.