Si l’enseignement supérieur tunisien s’adapte progressivement aux secteurs porteurs comme le numérique, les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle, l’adéquation avec les besoins réels du marché du travail reste incomplète. L’employabilité demeure un défi majeur, en particulier pour les diplômés des sciences humaines et sociales.

Réformes et partenariats récents

L’enseignement supérieur tunisien répond en partie aux besoins du marché de l’emploi. Des réformes récentes ont permis d’introduire des filières liées aux secteurs porteurs (numérique, énergies renouvelables, santé, intelligence artificielle, entrepreneuriat). Des partenariats avec le secteur privé et des programmes d’incubation renforcent aussi l’esprit d’innovation et l’employabilité.

Un décalage persistant

Cependant, un décalage subsiste : l’offre de formation reste trop académique et peu adaptée aux compétences transversales recherchées (soft skills, maîtrise du digital, esprit entrepreneurial). Le chômage élevé des diplômés, notamment en sciences humaines et sociales, en témoigne.

Cursus en décalage

Les filières les plus éloignées des attentes des entreprises concernent surtout les sciences humaines et sociales (lettres, histoire, sociologie, géographie, psychologie, etc.). Ces cursus produisent un grand nombre de diplômés pour des débouchés limités, accentuant le chômage.

Mesures de réforme

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a engagé des mesures depuis les assises de la réforme (2 et 3 décembre 2017) :

généralisation des activités pratiques , y compris en sciences humaines et sociales ;

, y compris en sciences humaines et sociales ; lancement de la licence nationale LMD (2019-2020) en supprimant la distinction fondamentale/appliquée ;

(2019-2020) en supprimant la distinction fondamentale/appliquée ; valorisation des unités transversales (langues, digital, entrepreneuriat) et des soft skills;

(langues, digital, entrepreneuriat) et des soft skills; valorisation des unités optionnelles selon les spécificités régionales ;

selon les spécificités régionales ; co-construction des programmes avec les professionnels ;

; mise en place de référentiels métiers-compétences, par exemple en français.

Chômage des diplômés en hausse

Selon le Bureau des études et de planification (BEP) du MESRS et l’ANETI, le chômage des diplômés augmente depuis l’instauration du LMD en 2007.

L’INS indique, au 2ᵉ trimestre 2023, un taux de chômage supérieur à 30 % pour les diplômées et supérieur à 15 % pour les diplômés.

Adapter la formation au marché

Pour y remédier, l’université doit renforcer l’implication du secteur économique dans l’élaboration des formations et assouplir les mécanismes juridiques et administratifs.

Un diplôme élevé ne garantit pas l’emploi : le chômage prolongé des docteurs en est la preuve. Le président de la République a rappelé que l’accès à la fonction publique passe par concours.

Rôle des dispositifs d’employabilité

Stages, alternance, présence des représentants de l’UTICA dans les conseils scientifiques et incubateurs universitaires réduisent l’écart entre formation académique et marché.

Le système progresse lentement mais reste éloigné des réalités économiques. L’université doit renforcer son agilité et développer une culture entrepreneuriale.

Amel Belhadj Ali

(Source: Ministère de l’enseignement supérieur)