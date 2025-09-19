La Société des transports de Tunis (Transtu) va recevoir un don de près de 200 autobus des Transports publics genevois (tpg) afin de moderniser son parc vieillissant. Un contrat officialisant cette donation a été signé mercredi dernier entre les deux opérateurs, une initiative qui vise à dynamiser les transports publics tunisiens.

Les tpg s’engagent à céder progressivement une flotte d’environ 200 autobus thermiques sur une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2026. Le transport des véhicules depuis la Suisse vers la Tunisie sera intégralement pris en charge par la Transtu.

Selon un communiqué publié le 17 septembre 2025 par les Transports publics genevois, cette donation doit permettre à l’entreprise publique tunisienne de faire face à une baisse drastique de sa fréquentation, passée de 335 millions de voyageurs en 2010 à 113 millions en 2023. Cette chute est largement attribuée à la vétusté de son parc et au manque chronique de pièces détachées.

« Cette démarche est une manière responsable de prolonger la durée de vie de nos véhicules. Elle favorise le développement des transports publics et contribue à la réalisation de la mission de service public d’un transporteur tiers », a déclaré Lionel Brasier, directeur général des tpg.

Cette opération permettra de soulager les lignes surchargées et d’améliorer l’accès aux transports dans les zones défavorisées de Tunisie.

La signature officielle a eu lieu au siège des tpg à Genève, en présence de représentants des deux opérateurs.