Le Paris Saint-Germain a officialisé, vendredi 19 septembre 2025, l’arrivée du joueur tunisien Khalil Ayari. Le club de la capitale a annoncé sur la plateforme X que l’attaquant est recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat, courant jusqu’en juin 2026.

Un parcours marqué par le Stade Tunisien

Ancien joueur du Stade Tunisien, Khalil Ayari a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. L’international tunisien a rejoint Paris il y a quelques semaines pour passer une série de tests techniques et physiques avec l’équipe réserve du PSG.

Premiers pas en match amical

Durant son séjour à Paris, Ayari a été aligné en seconde période lors d’un match amical face au Havre Athletic Club. Une première opportunité pour le jeune attaquant de se mesurer au rythme du football hexagonal et de montrer ses qualités dans un contexte compétitif.

Un prêt avec option d’achat

Le prêt d’Ayari, assorti d’une option d’achat, s’inscrit dans la stratégie du PSG visant à repérer et développer de jeunes talents. Le contrat offre au club la possibilité de confirmer le transfert définitif en fonction des performances de l’attaquant au cours de la saison.