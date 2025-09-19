Le marché boursier a clôturé la semaine, du 15 au 19 septembre 2025, sur une note d’optimisme. L’indice de référence a affiché un bond spectaculaire de 2,5 % dans un volume soutenu de 69,2 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie de Valeurs ».

Notons, ainsi, la réalisation d’une transaction de bloc, alimentant le marché de 1 MD, portant sur le titre SFBT.

Analyse des valeurs

Le titre CELLCOM s’est retrouvé en haut de l’affiche, avec la meilleure performance de la semaine. L’action s’est bonifiée de 18,1 % à 2,350D, amassant un flux de 44 mille dinars sur la semaine.

Le titre STAR a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de l’assureur a progressé de 13,4 % à 237,000 D, drainant un volume de 896 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

Le titre SOTIPAPIER s’est retrouvé en queue du peloton. La valeur a perdu –15,1 % à 2,580 D notant que la valeur a amassé un volume de 273 mille dinars sur la semaine.

Le titre AETECH a figuré parmi les grands perdants de la séance. L’action s’est effritée de –12,5 % à 0,210 D sans faire l’objet de transactions sur la semaine.

Le titre SFBT a été le titre le plus échangé sur la semaine. L’action a alimenté le marché avec des flux de 17,5 MD accaparant 25,3 % du volume total transigé.