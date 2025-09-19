La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a décidé de prendre de nouvelles mesures au profit des petits céréaliculteurs pour la saison 2025-2026, en plus d’approuver le financement d’environ 450 dossiers avec un montant total de prêts d’environ 6,5 millions de dinars (MD).

Les nouvelles mesures les plus importantes consistent à augmenter de 24 MD à 30 MD les fonds alloués, dont 5 MD à travers des collecteurs privés, selon la Banque tunisienne de solidarité.

Les mesures prises lors de la Journée nationale du secteur des céréales, organisée jeudi dernier en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et la Banque Agricole Nationale, à l’Institut national Agricole, visent également l’augmentation du plafond des crédits saisonniers fournis par la banque de 60 mille dinars à 100 mille dinars sans garanties en nature ni d’autofinancement, mais aussi l’augmentation du plafond des crédits accordés par les associations de microfinance de 5 à 10 mille dinars.

La Banque Tunisienne de Solidarité – une institution publique – a également décidé de supprimer le plafond d’âge maximum (auparavant 65 ans), en plus de conclure de nouveaux accords avec 5 collecteurs privés dans les gouvernorats où il n’y a pas d’entreprises traitant avec la banque et d’ouvrir la porte au financement dans les autres gouvernorats en focalisant sur le secteur de l’irrigation.

La banque a tenu, le même jour, sa première réunion interne consacrée aux crédits au siège central de la banque, au cours de laquelle elle a approuvé le financement d’environ 450 dossiers pour un montant total de crédits d’environ 6,5 millions de dinars.