La pièce de théâtre “Faux” (على وجه الخطأ) du metteur en scène aux multiples talents Abdelkader Ben Saïd a remporté 3 prix à la 23e édition Festival d’été du théâtre arabe de Zarqa, organisé du 9 au 18 septembre 2025 en Jordanie.

Les prix sont : le Prix de l’Œuvre complète, le Prix de la meilleure scénographie et le Prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Arwa Abassi.

Avec “Faux”, le metteur en scène a voulu offrir un spectacle qui dérange, qui bouscule et qui questionne, c’est un miroir déformant des vérités, une plongée dans le doute, une danse entre illusion et sincérité. Rien n’est tout à fait juste. Rien n’est tout à fait faux. Mais tout est profondément humain.

Saluant cette distinction, le ministère des Affaires culturelles a souligné l’importance des participations internationales fructueuses au service du rayonnement du théâtre tunisien.