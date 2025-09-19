Les exportations de dattes tunisiennes durant les onze premiers mois de la campagne 2024/2025 ont atteint 132,1 mille tonnes, d’une valeur de 841 Millions de dinars (MD), soit une baisse de 6% en termes de volume et de 3,8% en termes de valeur, par rapport à la même période de la campagne 2023/2024, selon le bulletion “ONAGRI vigilance”, publié, vendredi, par l’observatoire national de l’agriculture .

Le prix moyen enregistré à fin août 2025 a augmenté de 2,4% soit 6,37 D/kg contre 6,22 D/kg enregistré à fin août 2024.

L’Italie est la principale destination des dattes tunisiennes au cours du mois d’août 2025 avec 18,4% des quantités exportées suivie par l’Allemagne (11,2%) et l’Espagne (9,7%).

Durant les onze premiers mois de la campagne 2024/2025, les exportations des produits des dattes biologiques ont atteint 8322,8 tonnes, d’une valeur de 73,2 MD avec un prix moyen de 8,80 D/kg, laquelle représente 8,7% de la valeur totale ded exportations de dattes tunisiennes.

L’Allemagne constitue le premier marché d’exportation des dattes biologiques, recevant 31% des volumes exportés, suivie par la Belgique (14%) et les Pays-Bas (11%).