Les exportations des produits agricoles biologiques tunisiennes ont drainé des recettes de l’ordre de 558,3 millions de dinars (MD), durant les huit premiers mois de l’année 2025, d’après des données, publiées, vendredi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), dans le bulletin Onagri Vigilance. En volume, les exportations se sont élevées à 45,351 mille tonnes.

Ces exportations sont principalement, dominées par l’huile d’olive et les dattes biologiques, représentant respectivement 84,8% et 14,7% du volume total des exportations biologiques, selon la même source.

L’Italie est le principal client des produits biologiques tunisiens, accaparant 45% des quantités exportées, suivi par l’Espagne et les Etats Unies d’Amérique avec respectivement 17% et 15% des produits exportés.