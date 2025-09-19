Le Registre National des Entreprises (RNE) a annoncé, vendredi, la suspension temporaire de ses services, à partir du vendredi 19 septembre 2025 à 13h, jusqu’au lundi 22 septembre 2025.

Cette interruption concerne à la fois l’arrêt des services de sa plateforme numérique et la réception des dossiers et des demandes de services aux guichets à partir de ce vendredi à 13h.

Cette suspension est due “à la nécessité d’une maintenance complète du système informatique”, explique le RNE, dans un communiqué, ajoutant que “cette démarche s’inscrit dans le cadre de la digitalisation de ses services et de la facilitation des procédures pour les usagers”.

Le RNE a, par ailleurs, annoncé l’entrée en vigueur de nouvelles procédures pour le dépôt des dossiers de création ou de mise à jour, qui doivent désormais être effectués en ligne dans un premier temps (saisie des données, téléchargement du dossier scanné et paiement des frais par carte bancaire, carte postale ou compte prépayé).

Un récépissé provisoire est délivré, permettant ensuite le dépôt des originaux dans n’importe quel bureau du RNE.

Concernant les certificats, leur demande et leur obtention se feront exclusivement via la plateforme, à l’exception du certificat de non-faillite, remis en présentiel à l’intéressé ou à son représentant, dans le bureau régional choisi en ligne.

Toutes les opérations seront désormais réglées par paiement électronique. Le RNE prévoit, également, l’introduction progressive des portefeuilles électroniques et offre la possibilité d’ouvrir un compte prépayé alimenté par virement ou carte bancaire, utilisable sans limite de durée.

Pour toute information complémentaire, les usagers peuvent contacter le numéro 70 248 170