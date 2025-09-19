Le ministère de l’Agriculture, l’Office des céréales et les structures agricoles concernées par la filière céréalière, examinent, actuellement, la piste du transport ferroviaire pour promouvoir la chaîne de collecte des céréales.

Deux études sont en cours pour développer les circuits de collecte des céréales et rendre plus fluide l’acheminement des récoltes vers les silos et les centres de stockage, notamment pour le blé, l’orge et le triticale.

La première porte sur la création de nouveaux centres de collecte dans les régions productrices de céréales, à proximité des voies ferrées pour faciliter le transport des récoltes, a fait savoir Malek Esseghir, représentante de l’Office des céréales, qui intervenait, jeudi, à la Journée nationale d’évaluation de la campagne céréalière 2024-2025 et les préparatifs pour la prochaine campagne, organisée à l’INRAT.

La deuxième étude concerne un benchmarking pour comparer le coût de construction de nouveaux centres de collecte dans les zones de production et celui actuel de transport des récoltes par des moyens de transport terrestre (camions, trains….).

La responsable, qui exposait les démarches et procédures de collecte des céréales durant la campagne 2024-2025 et les préparatifs pour la prochaine campagne, a évoqué les mesures prises pour une collecte plus efficace. Il s’agit, entre autres, de l’augmentation du tarif de transport des céréales de 5%, la suppression du plafond concernant la charge maximale de transport des récoltes céréalières durant la campagne de la collecte, la coordination avec la SNCFT et la chambre nationale des transporteurs de marchandises et des coopératives pour le transport des céréales et la création d’un numéro vert pour le suivi de la chaine de collecte.

Selon Esseghir, la collecte était performante pour la saison 2024-2025, dans la mesure ou les quantités de céréales collectées sur le plan national ont dépassé la moyenne annuelle de collecte enregistrées durant les cinq dernières années, que ce soit pour les céréales destinées à la consommation ou celles des semences sélectionnées. La collecte pourrait être meilleure la prochaine saison, estiment les intervenants à cette journée nationale.