La première journée du championnat de Ligue 2 professionnelle se disputera du samedi 20 au lundi 22 septembre 2025. Tous les matchs débuteront à 15h30. L’instance a communiqué la liste officielle des arbitres désignés pour diriger les rencontres.
Samedi 20 septembre – Poule A
À Bousalem : US Bousalem – US Tataouine → arb. Ridha Chouihi
À Msaken : CS Msaken – AS Mégrine → arb. Mohamed El Aguel
À Mahdia : EM Mahdia – CS Hammam-Lif → arb. Ismail Bouglia
À Chebika : BS Bouhajla – SAM Bourguiba → arb. Ferjani Ben Mna
À Sfax : RS Sfax – CS Chebba → arb. Jasser Guirat
À Agareb : AS Agareb – CSH Sousse → arb. Wael Ladjengui
Dimanche 21 septembre – Poule B
À Kalaa Soghra : Kalaa Sport – AS Ariana → arb. Akram Naili
À Moknine : SC Moknine – O. Sidi Bouzid → arb. Ahmed Dhaouadi
À Sakiet Eddaier : AS S. Eddaier – US Ksour Essef → arb. Walid Hedhli
À Jelma : AS Jelma – CS Redaief → arb. Abdessalam Mani
À Kasserine : AS Kasserine – Jendouba Sport → arb. Raed Jouirou
À Gabès : Stade Gabésien – CS Korba → arb. Wael Mosbahi
À Gafsa : EGS Gafsa – ES Bouchema → arb. Houssem Belhaj Ali
Lundi 22 septembre
À Radès : SC Ben Arous – CO Kerkennah → arb. Rayane Ben Khelifa
Un calendrier dense dès l’ouverture
Cette première journée répartit treize rencontres sur trois jours. Chaque duel sera placé sous la direction d’un arbitre désigné par la fédération, assurant le bon déroulement des compétitions.