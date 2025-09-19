La définition apportée par le site “fastercapital” à propos des notations souveraines est la suivante : “Les notations de crédit, souvent perçues comme des symboles énigmatiques ayant le pouvoir de faire ou de défaire les économies, sont en fait un mélange nuancé d’art et de science. Ils servent de baromètre pour évaluer la solvabilité d’entités allant des nations souveraines aux municipalités locales, et des sociétés colossales aux petites entreprises.

Ces notations, distillées dans un simple code alphanumérique, ont de profondes implications. Ils influencent les taux d’intérêt, guident les décisions d’investissement et peuvent même influencer les perspectives économiques des entités notées”

L’Échelle de notation Fitch est adossée sur 23 niveaux de risque classant les pays selon leur risque de défaut de paiement et leur capacité à honorer leurs engagements financiers :

AAA Risque de défaut extrêmement faible, capacité exceptionnelle à honorer les engagements ;

AA Risque très faible, capacité très forte.

A Risque faible, capacité forte mais sensible aux chocs économiques.

BBB Risque modéré, capacité suffisante mais vulnérable aux conditions défavorables.

BB Vulnérabilité élevée aux risques de défaut en cas de détérioration économique.

B Risques substantiels, capacité fragile et exposée à la dégradation.

CCC Forte probabilité de défaut.

CC Le défaut est probable.

C Début de défaut ou situation assimilée, capacité de paiement irrémédiablement affectée.

RD Défaut partiel sans procédure de faillite.

D Faillite déclarée.

La Tunisie est passée du 17e au 16e niveau, grâce à l’amélioration continue de sa situation extérieure, soutenant les réserves en devises et la liquidité nécessaire pour honorer ses engagements.