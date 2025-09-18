La conférence de clôture du programme Doing Research Assessment (DRA)en Tunisie a rassemblé, ce jeudi au Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES) de Tunisie , chercheurs, partenaires et acteurs régionaux autour d’un objectif commun “mieux comprendre et valoriser la recherche en sciences sociales dans le pays”.

Conduit par des universitaires tunisiens, ce programme vise à valoriser la recherche en sciences sociales en Tunisie, selon une publication diffusée sur la page officielle de l’ambassade de France en Tunisie.

Lancé en mars 2024 à la demande du gouvernement tunisien et soutenu par Expertise France et l’Union Européenne via le programme Savoirs éco, DRA sert de projet pilote pour le déploiement futur de l’initiative dans la région.

Le rapport final du Doing Resarch Assessement a été remis au cabinet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon la même source, ce rapport a été produit par les chercheurs tunisiens du Forum des sciences sociales appliquées (ASSF), avec l’appui du Global Developpment Network (GDN), et ce dans le cadre du projet savoirs éco.