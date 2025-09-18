Le premier atelier scientifique sur « l’avenir de la gestion fiscale à l’ère de la révolution de l’intelligence artificielle » se tiendra les 27 et 28 septembre à Mahdia, à l’initiative de l’Association nationale des huissiers du Trésor.

Cette rencontre inédite réunira un aréopage d’experts issus des domaines de la fiscalité, de la comptabilité, des finances publiques et du monde académique.

L’atelier vise à explorer les transformations profondes que l’intelligence artificielle pourrait apporter à la gestion fiscale, en mettant l’accent sur la transparence, la lutte contre l’évasion fiscale, l’amélioration des services aux citoyens et le renforcement de la justice fiscale. Des sessions thématiques aborderont également les risques, les défis et les opportunités liés à l’intégration des nouvelles technologies dans l’administration fiscale.

Créée en novembre 2023, l’Association nationale des huissiers du Trésor est un organisme professionnel qui regroupe les huissiers du Trésor en Tunisie. Elle a pour mission de former ses membres dans le domaine du recouvrement des créances publiques, d’organiser des rencontres nationales et de favoriser une meilleure compréhension des lois financières.