Une mission économique tunisienne se rendra à Antananarivo, capitale de Madagascar, du 2 au 6 novembre prochain, afin d’explorer de nouveaux débouchés à l’exportation et de renforcer l’ouverture commerciale de la Tunisie. L’initiative est organisée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), en collaboration avec le groupement des entreprises de Madagascar.

La date limite pour les inscriptions a été fixée au vendredi 26 septembre 2025.

L’événement comprendra un forum économique tuniso-malgache et des rencontres B2B entre opérateurs économiques et investisseurs des deux pays. Les secteurs ciblés sont multiples : industries agroalimentaires, matériaux de construction, enseignement supérieur, formation professionnelle, énergies renouvelables, santé, tourisme et technologies de l’information et de la communication.

CONECT met en avant le potentiel que représente Madagascar, membre de deux accords majeurs : le COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine). Ces adhésions offrent aux entreprises tunisiennes un accès privilégié à de vastes marchés africains grâce à des avantages tarifaires préférentiels et une réduction progressive des barrières douanières.

Les relations économiques entre les deux pays, établies il y a 55 ans, ont été consolidées en janvier 2025 par la signature d’un accord-cadre bilatéral et de plusieurs mémorandums d’entente.

Les échanges commerciaux tuniso-malgaches affichent une tendance haussière, ayant atteint plus de 9 millions de dollars en 2023. Les exportations tunisiennes, d’une valeur de 7,9 millions de dollars, sont principalement constituées de produits électroniques, d’huiles végétales, de machines et de produits alimentaires. Les importations en provenance de Madagascar se sont élevées à environ 4,4 million de dollars.