Le marché boursier poursuit sa dynamique positive, inscrivant une progression de 0,15 % à 12362 points, dans un volume de 9,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. Le titre STA s’est offert la palme d’or. L’action s’est envolée de 5,1 % à 34,980 D, dans un flux très limité de 8 mille dinars.

BNA a été la valeur vedette de la séance. L’action de la banque a bien performé sur la séance (+3 % à 10,300 D), tout en chapeautant le palmarès des volumes.

En effet, une enveloppe de 1,4 MD a été transigée sur le titre, soit 14 % du flux de la cote.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du producteur du papier Kraft et Test liner a dévissé de 6 % à 2,510 D. La valeur a mobilisé des échanges relativement réduits de 74 mille dinars sur la séance.

Le titre SAM s’est également mal comporté sur la séance. L’action du spécialiste du mobilier de bureaux a régressé de 3,2 % à 5,830 D. La valeur a brassé un maigre volume de 65 mille dinars sur la séance.