La Fédération internationale de football (FIFA) a publié jeudi son nouveau classement des sélections nationales. La Tunisie y gagne trois places et pointe désormais à la 46e position mondiale.

Les Aigles de Carthage en progression

Dans le précédent classement du 10 juillet, la Tunisie occupait la 49e place. Grâce à ses performances en septembre, l’équipe nationale a amélioré son rang et occupe aujourd’hui la 7e place africaine. Elle reste toutefois derrière six sélections du continent : le Maroc (11e mondial), le Sénégal (18e), l’Égypte (35e), l’Algérie (38e), la Côte d’Ivoire (44e) et le Nigeria (45e).

Deux victoires décisives en éliminatoires

La progression tunisienne s’explique par les bons résultats enregistrés début septembre lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Onze national s’est imposé face au Liberia (3-0) puis contre la Guinée équatoriale (1-0). Ces deux succès ont non seulement renforcé son positionnement dans le classement FIFA, mais ont aussi validé sa qualification pour la phase finale de la compétition.

L’Espagne prend la tête mondiale

Au sommet du classement mondial, un changement notable est intervenu. L’Espagne s’est installée à la première place, devant l’Argentine et la France. L’Angleterre conserve son 4e rang, suivie du Portugal (5e). Le Brésil, en revanche, recule d’un cran et se retrouve 6e.

Prochain classement attendu en octobre

Le prochain classement mondial masculin FIFA sera publié le 23 octobre 2025. D’ici là, les sélections nationales tenteront de consolider leurs positions à travers les matches amicaux et les compétitions officielles programmés en octobre.