Le CEPEX organise la participation tunisienne au salon mondial de l’alimentation et des boissons alimentaires, « Gulfood Dubai 2026 », qui se tiendra à Dubaï Expo City, du 26 au 30 janvier 2026, dans la section « World Food » (produits agroalimentaires éligibles selon la réglementation du salon).

D’après le Cepex, l’inscription pour la participation à cette édition est éligible uniquement pour les entreprises tunisiennes résidentes. Ainsi, les entreprises intéressées par le Salon, peuvent déposer leurs demandes de participation, à partir du 22 septembre 2025, à travers la plateforme « E-CEPEX », précisant que les inscriptions seront clôturées, dès que le nombre des stands disponibles sera atteint.

Le CEPEX a indiqué, en outre, qu’il procédera éventuellement à une présélection des produits à exposer pour couvrir le maximum de filières du secteur de l’agroalimentaire au sein du Pavillon National.

Avec plus de 6 500 exposants et des représentants de plus de 130 pays et 12 secteurs d’activité, Gulfood 2026 se présente comme le plus grand événement mondial de sourcing et d’approvisionnement F&B (Alimentation et Boissons).