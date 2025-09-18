La Tunisie prévoit d’emblaver 1,155 millions d’hectares (h) de céréales (blé, orge, triticale) pour la saison des grandes cultures 2025-2026, dont 854 mille d’hectares au nord du pays et 301 mille d’hectares dans les régions du centre et du sud.

Les préparatifs pour la prochaine saison ont été exposés, jeudi, à Tunis, lors d’une journéee nationale organisée, à l’Institut national de la recherche agronomique de Tunis (INRAT), sur “l’évaluation de la campagne céréalière 2024-2025”, ouverte par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Dans le cadre des préparatifs, un programme a été mis en place par la direction de la production agricole au sein du département de l’Agriculture en partenariat avec les structures centrales et régionales et l’Office des céréales, pour mieux gérer la prochaine campagne des grandes cultures, depuis les semis jusqu’à la collecte et le stockage.

Dans cette optique, une quantité de 573 mille quintaux de semences sélectionnées a été mise à la dispostion de la filière, pour couvrir tous les besoins des diverses régions productrices du pays. Il s’agit, également, de plus de 370 mille tonnes d’engrais chimiques (120 mille tonnes de DAP, 30 mille tonnes de Super 45 et 220 mille tonnes d’ammonitre).

Il s’agit également de préparer la logistique de transport, tout en favorisant le transport ferroviaires “plus sûr et moins coûteux”, selon les responsables de l’Office des céréales, et préparer le dispositif de stockage des céréales, sachant que la capacité nationale de stockage est estimée à 16 millions de quintaux.

L’Office des céréales et le ministère de l’Agriculture oeuvrent aussi à préparer le réseau de laboratoires d’analyses de qualité et des spécificités techniques des céréales. Ce réseau compte 27 laboratoires, dont 7 au sein des centres de collecte privés, 11 relevant de l’Office des céréales et 9 relevant des coopératives centrales.

Le ministre de l’agriculture a déclaré que la prochaine campagne des grandes cultures pourrait être meilleure et qu’elle nécessiterait une plus étroite collaboration entre tous les intervenants de la filière céréalière pour asurer sa réussite et développer davantage le secteur agricole, en tant que pilier fondamental de la sécurité alimentaire.

Il a qualifié de “bonne” la dernière saison, faisant remarquer qu’elle a été boostée par des conditions climatiques favorables aboutissant à une production estimée à 20 millions de quintaux, soit une augmentation de 72% par rapport à la campagne 2023-2024.

Selon le sous-directeur des céréales au ministère de l’Agriculture, Mohamed Ali Ben Romdhane, en dépit de certains problèmes liés à la fertilité du sol (seulement 1% de matière organique), la salinité et la régression des superficies emblavées, la Tunisie est sur la bonne voie pour réaliser l’autosuffisance en blé dur. Il a fait savoir, dans ce contexte que des quantité de 238 mille quintaux de semences de blé dur et 19 mille quintaux de blé tendre ont été distribuées pour la campagne céréalière 2025-2026.

Côté financement, le secteur agricole semble bien accompagné, selon les intervenants à la journée nationale. La Banque nationale Agricole (BNA), partenaire stratégique du secteur agricole, a décidé de porter ses financements programmés pour la saison 2025-2026, à 140 MD au lieu de 120 MD de la campagnen précédente.

D’après son premier responsable, Ahmed Ben Moulehom, la banque oeuvre à présenter un appui financier adapté aux besoins des agriculteurs avec des solutions qui couvrent les diverses étapes d’activités agricoles à travers des crédits saisonniers, des crédits d’investissements agricoles et d’autres mécanismes à avantages multiples (sans garantie par exemple).

De son côté, la Banque tunisienne de solidarité (BTS-Bank) apporte son appui au secteur céréalier dans le cadre de la politique sociale de l’Etat, a indiqué son directeur général, Khalifa Sboui.

“La BTS, en tant qu’établissement public donne une priorité absolue au secteur céréalier. La banque va porter les financements destinés aux petits agriculteurs de 24 MD à 30 MD”, a-t-il dit.

La banque à vocation sociale avait mis en place déjà des lignes de financement spécifiques pour la campagne céréalière 2024/2025, qui permettent aux producteurs de céréales de couvrir les frais d’intrants agricoles et l’entretien des équipements de calibrage et de traitement des semences.

Il y a lieu de rappeler que les quantités de céréales collectées durant la campagne 2024-2025 ont été estimées à 12 millions de quintaux, dépassant la moyenne des quantités collectées au cours des cinq dernières années. 11,3 millions de ces quantités ont été destinées à la consommation et seulement 0,7 million de quintaux, pour les semences seclectionnées.

